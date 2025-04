Annuncio Adl: “Sto realizzando un altro film di questa stagione”

Dopo il grande successo di “Sarò con te”, dAurelio de Laurentiis ha annunciato a Radio CRC che produrrà un nuovo film inerente alla stagione in corso della squadra partenopea. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sto realizzando in parallelo un altro film di questa stagione, dal momento della firma di Conte. Voglio farlo uscire a fine giugno, ne sto parlando anche con le varie piattaforme.“Ho scelto un ragazzo di 16 anni (protagonista nel film “Napoli New York”), un attore straordinario. Mi è venuto a trovare durante l’intervallo di Napoli-Empoli con la mamma: gli ho detto che deve raccontare la stagione con la sua spontaneità, abbiamo intervistato giornalisti, attori e cantanti. Il Napoli sono 20 anni che dice la sua e io noto un’invidia latente verso la squadra e i napoletani. Non capire che i napoletani sono il sale dell’Italia è incredibile“.