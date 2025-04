Varriale, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa odierna. Queste le sue parole: “Conte non ha detto nulla di straordinario, a fine stagione si confronterà con ADL per capire che tipo di squadra si andrà a costruire. Sicuramente un’altra vicenda come quella di Kvara non la sopporterebbe”.