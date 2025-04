Kim Min-jae è sempre più lontano dal Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da Footmercato, il centrale sudcoreano di 28 anni avrebbe aperto la porta a una possibile partenza a fine campionato. Non mancano gli estimatori nonostante l’andamento altalenante dopo la trionfale stagione col Napoli (culminata con la vittoria dello Scudetto): Chelsea e Newcastle, infatti, hanno già parlato con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione.

Stando a quanto riportato dal portale transalpino, anche un club di Serie A ha espresso il suo interesse per l’ex giocatore dei partenopei (senza però specificare quale): l’attuale accordo scade nel 2028, ma i bavaresi – considerata la situazione – vorrebbero cercare di monetizzare al massimo l’eventuale cessione.

Kim vorrebbe comunque trasferirsi in Premier League per rilanciare la propria carriera: arrivato per circa 50 milioni di euro, considerato quanto accaduto negli ultimi due campionati, il Bayern potrebbe chiedere anche una cifra inferiore.