Nel corso di ‘A Tutto Napoli’ su Tele A, l’ex centravanti del Napoli Roberto “Pampa” Sosa ha parlato dell’infortunio di Neres, che domani non sarà disponibile per la gara col Monza: “Infortunio Neres? La metodologia di Conte è molto esigente, evidentemente proseguono carichi di lavoro molto pesanti perché gli infortuni sono ricorrenti.

Molti però fanno finta di niente e non se ne parla proprio ma molti infortuni muscolari ed alcuni proprio dovuti ai carichi come Buongiorno, ma in questa fase ormai non puoi migliorare o peggiorare molto perché conta più l’aspetto emozionale o tattico. Si continua allo stesso modo dell’inizio, ma in questo periodo la benzina che hai quella è”.