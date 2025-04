L’ex capitano del Napoli, Fabiano Santacroce, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla lotta Scudetto:

“Penso che sia molto importante per il Napoli concentrarsi in queste ultime partite perché il calendario sicuramente favorisce la squadra partenopea. L’Inter ha tante sfide concentrate in queste settimane e avrà una costante di stress fisico e mentale”.