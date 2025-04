L’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha reso noti i nomi dei 25 convocati per la sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A contro il Napoli, in programma domani alle ore 18 all’U-Power Stadium.

Questo l’elenco completo dei brianzoli:

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.

Difensori: Brorsson, Lekovic, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Palacios, Carboni.

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Bianco, Vignato, Ciurria, Kyriakopoulos.

Attaccanti: Caprari, Forson, Ganvoula, Petagna, Mota Carvalho, Martins.