Mandorlini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Il Napoli deve credere alla rimonta, i nerazzurri hanno un calendario tremendo. Non credo che i giocatori dell’Inter stabiliscono un ordine di preferenza per gli obiettivi della squadra, quando si scende in campo non si pensa a nulla, la gara di Bologna è cruciale”.