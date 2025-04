Ghoulam: “Volevo vincere con il Napoli per i tifosi”

L’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Il Mattino, commentando lo Scudetto perso contro la Juventus:

“Il nostro dispiacere quell’anno è stato più per la gente che per noi. Noi volevamo vincere per i napoletani. Per un calciatore conquistare i titoli è importante, ma per me contava che il Napoli vincesse lo scudetto a tutti i cosi. Vincere per il mio orgoglio personale non mi toccava“.

Ha poi aggiunto, sulla lotta Scudetto di quest’anno:

“Aiuteranno i tifosi. Quando sei in casa loro spingono sempre e gli avversari si sgonfiano. E poi facciamo un po’ il tifo per l’Inter in Champions: se va avanti lì magari perde un po’ di energie per il campionato. E poi nelle coppe europee tifo sempre per le italiane: devo tanto alla Serie A”.