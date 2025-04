L’ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del campionato ai microfoni di Tmw Radio, durante ‘Maracanà’.

Bologna-Inter, ci si gioca tantissimo in chiave Scudetto: “L’autostima che ti porta il Bayern ti dà qualcosa. L’Inter ha ancora parecchie partite però, sono sempre più convinto che il campionato è molto dalla parte del Napoli, perché ha meno partite, un calendario più facile e visti gli infortuni per l’Inter sarà difficile arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. Bologna è un passaggio delicato. Fino a Inter-Roma però per me non si può dire chi vincerà il campionato”.

L’Inter cosa può perdere e vincere da qui alla fine? “Auguro all’Inter di vincere il Triplete, però devo dire che l’Inter è diversa da quella di Mourinho. Il Barcellona è una squadra che può affrontare e battere, almeno quello visto a Dortmund. E’ l’avversaria giusta per l’Inter il Barcellona, avendolo visto giocare. In una partita secca, Inzaghi ha fatto vedere che non c’è partita”.

Juve, Conceicao e Kolo Muani in bilico per il futuro. Chi preferisce? “Attenzione alla trasferta di Parma. E’ una squadra che può metterla in difficoltà. E comunque non terrei nessuno dei due”.

Tudor può guadagnarsi la conferma alla Juve? “Conte è l’usato sicuro, ma non dovesse essere riconfermato Tudor, per me Gasperini vale Conte. Ha la maturità giusta, è nato in quell’ambiente e può valorizzarti certi giocatori. Se Gasperini ha detto a metà campionato che se ne va, è perché andrà in un club prestigioso, perché uno come lui non si ferma. E per me la Juve può continuare con lui, che è un nome importante”.