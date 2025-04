Zambo Anguissa verso l’addio al Napoli: il club attiva il rinnovo automatico

In vista dell’estate, sembra sempre più probabile l’addio di André Frank Zambo Anguissa al Napoli. Le voci su una sua partenza circolano da tempo e trovano ulteriore conferma da diverse fonti autorevoli, tra cui l’esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto. Sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il giornalista ha svelato alcune novità di mercato.

Secondo quanto riferito, Anguissa potrebbe diventare uno dei nomi caldi della prossima sessione di mercato. Il centrocampista camerunese sarebbe infatti intenzionato a lasciare Napoli nei prossimi mesi, spinto da motivazioni personali e dal desiderio di affrontare nuove sfide. Tuttavia, non si tratterà di un addio a parametro zero: la società partenopea ha infatti recentemente esercitato la clausola per il rinnovo automatico del suo contratto.