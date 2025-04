Tuttosport – Non solo Rafa Marin per Monza-Napoli, Conte studia delle possibili sorprese. I dettagli

Antonio Conte è al lavoro per trovare una soluzione per rimediare agli infortuni di Alessandro Buongiorno e di Juan Jesus in vista della sfida contro il Monza. L’opzione più scontata sembra quella di poter schierare Rafa Marin dal primo minuto. Tuttavia, vanno prese in considerazione anche delle mosse alternative, come lo spostamento al centro della difesa di uno tra Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera. Ne scrive a tal proposito l’edizione odierna di Tuttosport.

“Il 22enne spagnolo, se Buongiorno non recupererà, potrebbe essere schierato a Monza al fianco di Rrahmani, anche se Conte sta provando pure altre soluzioni. Vista l’emergenza in difesa, non è da escludere che decida di tenere in panchina un difensore puro, nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzarlo a gara in corso. A tal proposito sono due le opzioni da mettere in campo dal primo minuto in alternativa a Buongiorno e Juan Jesus. Una di queste potrebbe essere lo spostamento di Di Lorenzo (al rientro dopo la giornata di squalifica) al centro e con la riconferma di Mazzocchi a destra dopo l’ottima prestazione con l’Empoli. Oppure, l’utilizzo di Olivera nel ruolo di difensore sul centro-sinistra (come spesso gioca anche con l’Uruguay) accanto a Rrahmani e con Spinazzola di nuovo titolare sulla corsia sinistra”.