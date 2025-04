Tuttosport – Non solo Inter e Juve, il Napoli manda un osservatore al Via del Mare per Krstovic

Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, è uno dei bomber più ambiti tra le big di Serie A. In questa stagione ha totalizzato 10 gol e 3 assist in 32 partite, numeri che hanno segnalato una sua importante crescita. Il centravanti montenegrino classe 2000, come racconta Tuttosport, piace sia alla Juventus che all’Inter. La dirigenza salentina non farà però sconti, e richiede 25 milioni di euro per il suo gioiello, trattabili a 20 più bonus. A questa corsa, va aggiunto anche il Napoli, che in occasione della partita di sabato del Via del Mare tra il Como e la formazione giallorossa, manderà un osservatore a visionare il calciatore.