Santacroce: “Il Napoli ha l’obbligo di vincere! Su Rafa Marin…”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli, in particolare di Rafa Marin. Ecco cosa ne pensa:

“Rafa Marin non è un giocatore valutabile, perché le due gare di Coppa Italia non fanno testo. C’è solo grande curiosità nel vedere un ragazzo che sinora ha avuto pochissimo spazio. Conte non lo ha scelto, probabilmente, e quindi non lo ha utilizzato. Il Monza è una squadra particolare, avrebbe dovuto avere più punti in classifica, ha centrato un’annata storta e sfortunata, ma la squadra non è malvagia. L’attacco non mi piace, è leggero, ma ha un buon centrocampo e una difesa discreta. Il Napoli farà bene a mettere subito le cose in chiaro approcciando bene. E’ importantissimo fare molti punti in queste ultime gare, non occorre guardare al come conquistarli, che gioco esprimere ecc… Conta solo vincere ora, anche perché l’Inter qualcosa sbaglierà, ha troppe gare da affrontare ed è anche sbagliato che una squadra che lotta per lo scudetto giochi così tanto. Monza a parte, tutte le squadre se la giocano e ogni gara, per questo, sarà affatto semplice”.