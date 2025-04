Repubblica – Conte vuole ripagare l’affetto dei tifosi, futuro già scritto

Il futuro di Antonio Conte è ancora in bilico e anche il mister non ha voluto sbilanciarsi più di tanto nelle settimane scorse alle domande sulla sua permanenza in azzurro. Il quotidiano Repubblica non ha dubbi però sul suo futuro e scrive: “La Juventus dovrà aspettare, il richiamo del sud per Conte è ancora troppo forte. Lo sarà probabilmente ancora per una, due stagione perchè il suo lavoro sulla panchina del Napoli è appena iniziato e ci vorrà del tempo prima di portarlo a termine. La sua missione è ripagare l’affetto ricevuto a scatola chiusa dai tifosi e non può farlo in un periodo così breve. Arrivato con l’etichetta di Juventino, il mister si è calato al 100% nella nuova realtà partenopea e lo sta dimostrando con i fatti”.