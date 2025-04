Rai – Comuzzo è conteso tra il Napoli e una big di A: il punto

Il giornalista Rai Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del futuro di Comuzzo. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli era in forte pressing a gennaio su Comuzzo, cioè sembrava quasi tutto fatto. Poi improvvisamente la trattativa si è arenata. Vuoi perché la Fiorentina non l’ha voluto cedere, secondo me giustamente, a gennaio, e vuoi perché la Juventus si è inserita in questa trattativa, perché l’operazione Fagioli rientra in questa logica da parte di Giuntoli. Cioè in una logica di dire, guardate, noi vi diamo Fagioli, però in prospettiva, nel caso in cui entrate nell’ottica che Comuzzo viene ceduto, dobbiamo essere noi in pole position. Su una sorta di opzione. Questa è l’opzione e quindi ci può stare, anche perché comunque da parte della Juventus, io credo che sarà fondamentale quello che succederà a livello di allenatore, perché Tudor sì, sta facendo bene, ma non credo che Tudor sarà l’allenatore della Juventus il prossimo anno. Quindi certo, poi bisognerà fare le valutazioni con tutto lo staff nuovo che eventualmente ci sarà alla Juventus”.