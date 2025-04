Napoli tra le big d’Italia per presenze allo stadio: al Maradona oltre 50mila tifosi a partita

La stagione 2024/2025 sta regalando emozioni non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, la Serie A sta registrando un’ottima affluenza complessiva, con una media di 30.759 spettatori a partita e un tasso di riempimento pari al 92,03%. E in questa fotografia positiva, il Napoli si conferma tra le squadre più seguite d’Italia.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, la media spettatori si attesta a 50.785 a partita: una cifra che colloca il club azzurro al quarto posto in Serie A per affluenza, dietro solo a Milan, Inter e Roma. Un dato che certifica ancora una volta il legame fortissimo tra il Napoli e la sua tifoseria, pronta a riempire gli spalti in ogni match, spinta dalla speranza di un finale di stagione da protagonista.

Se si guarda invece al tasso di riempimento – ovvero la percentuale di posti occupati rispetto alla capienza disponibile – il Napoli, pur non rientrando nella top five nazionale, mantiene comunque numeri solidi, soprattutto se si considera la capienza molto ampia del Maradona.

Al primo posto per percentuale di riempimento c’è a sorpresa il Cagliari (97,97%), seguito da Como, Juventus, Atalanta e Milan. Ma in termini assoluti di presenze, la passione del popolo azzurro non teme confronti, con oltre mezzo milione di tifosi già accorsi a Fuorigrotta nel corso della stagione.

Un dato che potrebbe rivelarsi determinante nelle ultime giornate, dove il calore del Maradona potrebbe trasformarsi in un fattore cruciale nella corsa ai vertici della classifica. Perché a Napoli, si sa, il dodicesimo uomo è sempre pronto a fare la differenza.