Napoli, caccia all’esterno offensivo: Paixao e Noa Lang nel mirino per il post-Kvaratskhelia

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo per colmare, seppur con sei mesi di ritardo, il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta di una priorità assoluta per il club, e secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono due nomi in cima alla lista.

Il primo è Igor Paixao, brasiliano del Feyenoord, che a giugno compirà 25 anni. Un indizio sul suo possibile gradimento per il Napoli è arrivato ieri, quando ha condiviso su Instagram un post dell’amico Neres accompagnandolo con un eloquente “craque”: un piccolo segnale di affinità.

Paixao è uno dei preferiti di Giovanni Manna, che ha un occhio fine per il talento e ha osservato anche altrove nei Paesi Bassi. In particolare al PSV, dove Noa Lang, classe ’99, sembra ormai sentirsi fuori posto. Due mesi fa, l’olandese ha rivelato pubblicamente che a gennaio era vicino al trasferimento al Napoli: “Il Napoli mi voleva e io volevo il Napoli, ma il club ha detto no”, ha detto, riferendosi alla dirigenza del PSV. E pensare che De Laurentiis era pronto a investire 25 milioni per sostituire Kvaratskhelia.