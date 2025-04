Moretto – Molti top club italiani sono su Kiwior, l’Arsenal non ritiene incedibile il difensore centrale ex Spezia

Importanti aggiornamenti di mercato arrivano dall’esperto Matteo Moretto, che su Youtube ha parlato delle situazioni di vari giocatori, tra cui Jakub Kiwior. Il difensore polacco ex Spezia è attualmente in forza all’Arsenal, che lo ha acquistato dal club ligure per una cifra vicina ai 20 milioni di euro nel gennaio 2023. Sul centrale ci sono gli occhi di molti top club italiani, in particolare già dall’estate scorsa il Napoli lo aveva aggiunto ad una lista di possibili acquisti per aumentare il tasso tecnico del reparto difensivo. Il club londinese non lo ritiene incedibile e per questo con la giusta offerta nel corso del prossimo mercato potrebbe essere ceduto per fare ritorno in Italia.