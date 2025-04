Monza-Napoli – Diverse assenze nei brianzoli: il punto

Sabato 19 aprile alle 18:00 è in programma Monza-Napoli all’U-Power Stadium. Nel Napoli dovrebbe partire dal 1′ minuto Rafa Marin, complice l’infortunio di Juan Jesus con l’Empoli. Anche i brianzoli hanno diversi calciatori indisponibili, che non saranno a disposizione contro gli azzurri. Keita Balde e Izzo sono usciti per infortunio nell’ultimo turno con il Venezia. Il primo ha riportato un risentimento al retto femorale, per il secondo si tratta di un problema agli adduttori. Entrambi saranno assenti, in forte dubbio anche il napoletano D’Ambrosio.