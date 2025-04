Modugno: “Monza-Napoli, debutto per Rafa Marin. Anguissa in vantaggio su Gilmour”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha svelato le ultime novità arrivanti da Castel Volturno in merito all’avvicinamento del Napoli alla trasferta di Monza.

“Che ritorno fu da Bergamo! Con i 10000 tifosi, Capodichino in tilt, l’aeroporto preso d’assalto da passione e sentimento. Se dovesse accadere sarebbe l’immagine dell’anno, ricorderete Conte che con il megafono provava ad aprire il passaggio in maniera quasi biblica non per sfuggire all’amore della gente, ma per tornare a casa. La vittoria in trasferta però manca da allora, sono poi arrivati 4 pareggi ed una sconfitta. Gli azzurri sono a 3 punti dall’Inter e continuano a pensare al sogno, nonostante le premesse stagionali fossero diverse. C’è però la necessità di cambiare passo in trasferta. Il Napoli andrà aggiustato, perché si è in emergenza in difesa, la migliore d’Europa. Per la prima volta dall’inizio ci sarà Rafa Marin, primo ad arrivare ed ultimo a esordire dall’inizio, per lui fino ad ora solo 23 minuti giocati, la Coppa Italia e la sofferenza di chi non gioca mai. Non ci sono però Buongiorno e Juan Jesus. Lui debutta e ci sarà al suo fianco Rrahmani, unico a non aver saltato minuti. Torneranno Di Lorenzo ed Anguissa, che sembra essere in vantaggio su Gilmour. Dunque, verrà preferita ancora una volta la sua fisicità”.