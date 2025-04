Marcolin: “Il Napoli deve stare attento al Monza. Sul modulo…”

Dario Marcolin, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Monza-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Monza non è da sottovalutare, per quanto sembri una squadra con pochi stimoli, ha messo in difficoltà l’Inter che è stata costretta poi a recuperare. È l’errore che il Napoli non deve fare: gli azzurri hanno il potenziale vantaggio dei minori impegni rispetto all’Inter. Le partite di Champions si sentono molto, ma l’Inter ha avuto molti infortunati che ora torneranno a disposizione più riposati per aver saltato diverse gare. È vero che la Champions galvanizza, ma i nerazzurri hanno diverse partite trappola in campionato. Tra Olivera e Marin io sceglierei l’uruguagio nella posizione di difensore centrale con Spinazzola sulla sinistra. Abbiamo visto che Conte opera cambi sul finale di gara perché si fida molto dei suoi titolari, tra questi rientrano Olivera e Spinazzola e credo che per lui questi due giocatori diano più affidabilità e garanzie rispetto a Marin che ha di fatto giocato quasi nulla. Conte vuole che la squadra non sbagli mai approccio, e quindi credo che partirà dai calciatori che reputerà più affidabili”.