Marchegiani: “Napoli o Inter? Conte vincente, ma Inzaghi ha creato una squadra consapevole. Vi dico i miei uomini scudetto”

Luca Marchegiani, ex portiere ed oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino a proposito della lotta scudetto tra Napoli ed Inter. In questa, fa un punto della situazione per quanto riguarda come questa potrebbe finire, e a come arrivano le due compagini. Di seguito, il suo pensiero.

«Non so, Conte è abituato a vincere ed è famoso per tirare fuori il meglio dai giocatori che ha a disposizione, ma dall’altra parte Inzaghi è un allenatore bravo che è comunque riuscito a creare una squadra estremamente consapevole. Non ha difetti dal punto di vista della gestione del gruppo. Diciamo che non vedo uno superiore all’altro».



Mentalmente come si vivono le settimane da inseguitrice?

«Quando sai che un risultato non dipende solo da te ogni partita ha sempre un pizzico di pressione e preoccupazione in più perché comunque vincere potrebbe non bastare. Ma è anche vero che quando la distanza è così ridotta la pressione ce l’ha anche chi sta davanti».



Secondo lei come può andare a finire?

«Sulla carta l’Inter ha delle partite impegnative. E questo da spinta e fiducia. Così il Napoli ha maggiori possibilità di poterci credere. In un campionato come questo 3 punti a 6 giornate dalla fine non sono nulla. Le ultime tre partite hanno ridato al Napoli quella fiducia e quella credibilità che prima del Milan non c’erano più. Sembrava che la squadra avesse perso un po’ la magia che l’aveva fatta stare in testa alla classifica. Ma ora la squadra sta rispondendo alla grande».



Giocare prima o dopo dell’avversario in termini di giorni e orari può influire?

«Il giusto, ma senza esagerare. Per la gestione emotiva dei giocatori non credo che sia un peso eccessivo, tanto entrambe le squadre sanno che devono vincere le proprie partite».



Gli uomini scudetto da una parte e dall’altra?

«Dico Lautaro e Thuram per l’Inter, McTominay e Anguissa per il Napoli».