La Repubblica – Napoli, improbabile che Buongiorno possa recuperare per il Monza

La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno in vista della sfida contro il Monza: “Il Napoli sarà in emergenza nel reparto arretrato. L’auspicio di Conte su Alessandro Buongiorno (“Comincia ad allenarsi, vedremo”) non è al momento suffragato da progressi sul campo in questi primi due giorni di allenamento al Training Center di Castel Volturno. Il 26enne di Torino non ha smaltito del tutto la tendinopatia all’adduttore, quindi le sensazioni su un suo recupero restano negative“.