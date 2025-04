La Gazzetta dello Sport si è soffermata sull’interesse del Napoli per Igor Paixao, esterno del Feyenoord: “Igor Paixao (25 anni a giugno), brasiliano del Feyenoord che – per non svelare le proprie simpatie- ieri ha condiviso un messaggio di Neres su Instagram con un caloroso ‘craque’. Quando si dice affinità. Paixao è tra i preferiti di Manna“.