Gazzetta – Napoli, nel mercato servirà allungare e magari ringiovanire la rosa. Ma occhi sull’erede di Kvara

Il Napoli lavorerà per allungare il suo organico in estate. Obiettivo, ringiovanire ed andare incontro alle proprie esigenze. Tuttavia, una delle vie principali rimane quella di prendere un forte esterno d’attacco che sia in grado di esaltare il 4-3-3. Di seguito, ecco quanto racconta La Gazzetta dello Sport.

“Accadranno cose, ovviamente, perché il Napoli avrà bisogno di allungare l’organico, magari di ringiovanirlo, certo modificarlo secondo esigenze che cambiano di mese in mese: e quando il mercato spalancherà le proprie porte, e i vari summit tecnici avranno indirizzato la politica, sarà inevitabile intervenire. Primo passo già fatto: Marianucci dell’Empoli, un difensore, per rinfrescare il settore dei centrali ed avere altre opzioni. Ma, come sempre, andrà stabilita la priorità, che ormai dal 17 gennaio scorso segue identikit che tracciano il percorso: esterno offensivo, ambidestro da sistemare a sinistra, talento che esalti il 4-3-3 e scacci via ogni rimpianto. Risposta sbagliata: non è Kvara. Ma un suo erede”.