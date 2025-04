Gatti, accordo vicino per il rinnovo con la Juve. Sfuma la pista Napoli?

Sfuma la pista Federico Gatti in casa Napoli? In tempi recenti, si è parlato del difensore come un possibile rinforzo per la squadra in vista della prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Frosinone sarebbe molto vicino al rinnovo con la Juventus fino al 2030. Una situazione che potrebbe allontanarlo definitivamente dalle lusinghe dei partenopei? Di seguito, ecco quanto riportato.

“La Juventus nelle scorse settimane ha congelato le trattative per i prolungamenti già ben avviati, ma sottotraccia qualcosa ricomincia a muoversi. Il discorso più avanzato riguarda Federico Gatti (scadenza 2028), attualmente ai box a causa della microfrattura al perone. Il difensore è atteso in campo a metà maggio e nello stesso periodo – Champions permettendo – potrebbe arrivare la fumata bianca per il

rinnovo. Un accordo di massima c’è già: l’azzurro firmerà fino al 2030. Un premio per il nuovo status che si è meritato a suon di prestazioni – 40 gare e 3203 minuti stagionali – ma non una garanzia di permanenza futura. Tutto ha un prezzo, anche Gatti. L’ex Frosinone è arrivato in bianconero con la precedente dirigenza per 7,5 milioni più bonus e in caso di cessione la plusvalenza sarebbe quasi totale. All’interesse del Newcastle si è aggiunto quello del Nottingham Forest: a quota 25-30 milioni il sacrificio sarebbe quasi inevitabile”.