Fellaini, il colpo mai riuscito del Napoli: a far saltare tutto fu… un DJ napoletano!

Un affare sfumato sul più bello, e per un motivo tanto curioso quanto clamoroso. A distanza di anni, riemerge un retroscena inaspettato su una trattativa che avrebbe potuto cambiare le sorti del centrocampo del Napoli: Marouane Fellaini era vicinissimo agli azzurri nel 2014, ma tutto saltò per “colpa” di un… DJ napoletano a Manchester.

A raccontarlo è Fabrizio Ferrari, agente FIFA e intermediario nell’affare, ai microfoni di TuttoMercatoWeb:

“Era una trattativa surreale. Cercavamo di tenerla segreta, come chiesto espressamente da Rafa Benitez, che voleva Fellaini al Napoli. L’incontro con la dirigenza azzurra avvenne in un posto riservato, lontano da occhi indiscreti… o almeno così pensavamo”.

Ma il colpo di scena era dietro l’angolo. Proprio in quel locale di Manchester, la discrezione fu tradita da un dettaglio inaspettato:

“Entriamo e c’era un DJ napoletano. Ci ha riconosciuti subito, ci ha fatto una foto e dopo quindici secondi eravamo su tutti i giornali. Il Manchester United si infuriò e da lì la trattativa si è interrotta. Non riuscimmo più a portarla avanti”.

Una vera e propria sliding door del mercato: il belga, icona del centrocampo fisico e d’impatto, sarebbe potuto approdare in Serie A e vestire l’azzurro, su richiesta diretta di un tecnico esperto come Benitez. Invece, uno scatto indiscreto e virale compromise tutto, mandando in fumo il possibile trasferimento.

Un episodio che mostra quanto nel calciomercato, tra cifre, clausole e volontà, a volte basta una distrazione per far saltare un affare milionario.