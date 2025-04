Di Livio sicuro: “Conte non vede l’ora di tornare alla Juventus”

Angelo Di Livio, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni Radio Bianconera per parlare della Juve, ma anche di Conte. Ecco cosa ha dichiarato:

“Tudor è l’uomo giusto in questa fase. Il suo obiettivo è di portare la Juve in Champions League. Per ora non ha fatto cose stratosferiche, ma la squadra è messa bene in campo, più aggressiva, direi operaia, tanto per utilizzare un termine a me caro. Per il futuro si vedrà a fine stagione. Sono tutti sotto esame, allenatori e giocatori, ognuno deve guadagnarsi questa maglia. Sul confronto tra Igor e Conte non c’è partita. Antonio è un’altra cosa, rappresenta il tecnico bianconero per antonomasia. Anche se non dice nulla, lui vuole tornare perché è innamorato della Vecchia Signora. Riscatto di Conceicao? Deve tornare brillante come all’inizio, ma se il Porto abbassa le pretese potrebbe essere riscattato. Vlahovic via solo se arriva Osimhen, altrimenti farei di tutto per tenerlo”.