De Maggio: “L’altro ieri ho incontrato Conte a Chiaia. Ci tengo a sottolineare una cosa”

Valter De Maggio, giornalista, ha rivelato di aver incontrato il tecnico del Napoli Antonio Conte nei pressi di Chiaia insieme alla moglie. Da questo episodio, racconta di un allenatore con uno stato d’animo sereno e disponibile. Lo ha raccontato nel corso della trasmissione da lui condotta Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, ecco quanto svelato: “L’altro ieri ero nel quartiere di Chiaia ed ho incontrato Antonio Conte che passeggiava in strada sereno e sorridente insieme a sua moglie. Non mi era mai successo di incontrare per strada l’allenatore del Napoli, eppure ne ho conosciuti tantissimi. Ci tengo a sottolineare la normalità con cui Conte vive la città, il suo sorriso mi ha lasciato una gioia”.