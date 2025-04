Conte punta ancora Guirassy: sfida aperta col Chelsea

La scorsa estate il Napoli era alla ricerca di un attaccante e, in attesa di chiudere per Romelu Lukaku, Antonio Conte aveva messo gli occhi anche su Serhou Guirassy, oggi al Borussia Dortmund. Il centravanti guineano resta ancora nei pensieri del tecnico salentino. A riportarlo è Calciomercato.it, secondo cui Conte avrebbe indicato esplicitamente il nome di Guirassy alla dirigenza azzurra, indipendentemente dall’eventuale arrivo di Lukaku. La stima dell’ex tecnico dell’Inter nei confronti del bomber del Dortmund è rimasta invariata, così come l’interesse del Milan, che continua a monitorarlo nonostante l’acquisto di Santi Gimenez a gennaio.

Anche la Juventus è in corsa e potrebbe rivoluzionare completamente il reparto offensivo: Vlahovic è sul mercato, il riscatto di Kolo Muani dal PSG appare improbabile e Milik, spesso fermo per infortuni, non ha mai garantito continuità. La clausola rescissoria di Guirassy è fissata a 70 milioni di euro, ma le difficoltà economiche del Borussia Dortmund, attualmente ottavo in Bundesliga e a rischio qualificazione in Champions League, potrebbero portare a una revisione del prezzo.

Il vero ostacolo però è la concorrenza. I club di Premier League sembrano in vantaggio nella corsa all’attaccante, con il Chelsea in prima fila.