Cds – Napoli, Rafa Marin rimasto a gennaio nonostante fosse tutto fatto con il Villareal

Rafa Marin, difensore del Napoli, nella prossima gara contro il Monza debutterà da titolare in Serie A. Ecco scrive il Corriere dello Sport: “Davvero un comportamento da rarissimo professionista del calcio e della filosofia zen, al netto dei 22 anni d’età e di una parabola imprevedibile: arriva per 10 milioni dal Real che si tiene la recompra e non gioca mai; a gennaio lo chiedono in tanti, compreso il Como di Fabregas, ma alla fine la spunta il Villarreal che lo aspetta a braccia aperte. Rafa organizza anche il trasloco ma alla fine il Napoli non prende un sostituito e non parte. A seguire, l’Under 21 spagnola lo esclude dal giro di convocazioni di marzo“.