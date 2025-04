Cds – Beukema-Bologna, niente rinnovo: il difensore piace anche al Napoli

Come riporta il Corriere dello Sport, non ci sarebbero colloqui in corso tra Beukema ed il Bologna per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2027: “Ma concentriamoci su Beukema e il suo contratto. Tra l’olandese e la dirigenza rossoblù non c’è una vera trattativa in atto, nè elementi che fanno pensare a colloqui ben avviati. Se con Thiago Motta Sam si era dovuto confrontare con le difficoltà del campionato italiano trovando ben presto una quadra, è con Italiano che Beukema ha fatto il salto di qualità. Si è scontrato uno contro uno con i più forti d’Europa. Ecco, la Champions. Quella in Europa è stata una esperienza più che formativa per il giocatore arrivato nel 2023 dall’AZ Alkmaar. Al punto che i maggiori club europei si sono messi in fila per lui. Non ultime Inter e Napoli, le big del nostro campionato che si stanno contenendo lo scudetto a suon di gol“.