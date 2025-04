Caprile: “Al Napoli le cose non sono andate come avrei voluto. Futuro? Ne parleranno le società”

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, ha accennato alla sua esperienza al Napoli, e di come si sta trovando in terra sarda. Di seguito, degli estratti delle sue dichiarazioni.

Quindi al Napoli, che deteneva il cartellino.

«Mio padre è napoletano, sono molto legato alla città. Volevo mettermi in gioco. Le cose, però, non sono andate come avrei voluto».

A gennaio si è fatto avanti il Cagliari. Con quale stato d’animo hai accolto la proposta?

«Con entusiasmo. Ho deciso di accettare la sfida e ne ho parlato subito con Conte. Volevo essere protagonista, il ruolo di secondo non fa per me».



Sei arrivato a Cagliari con un carico di responsabilità notevole, con il destino di salvatore della patria.

«Niente affatto, ricopro un ruolo da solitario in un collettivo. Il portiere determina, nel bene e nel male, perché è l’ultimo baluardo, ma fa parte di una squadra. Il Cagliari si salverà per merito di tutti, squadra, staff, dirigenti e tifosi, non per un singolo. Da solo, sono nessuno».

E nella Nazionale ci credi?

«Come non potrei? È il sogno di qualsiasi calciatore. Direi che la concorrenza è notevole, nel giro azzurro ci sono super portieri ma il modo per arrivarci è fare bene con il Cagliari, Quindi penso al presente».



E al tuo futuro in rossoblù o altrove non pensi?

«Al momento no. Intanto, conquistiamo la salvezza, poi le società si parleranno».