Bianco, l’agente: “Il Monza giocherà contro il Napoli finché non subirà gol. Calendario? Nessuno ti regala niente”

Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, è intervenuto nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv. Si è parlato sia del suo assistito in forza al Monza, sia della situazione riguardante il Napoli, che avrà il prossimo impegno di campionato proprio contro i brianzoli. Di seguito, le sue parole.

“Bianco ha fatto una buona stagione al suo primo anno di Serie A. Peccato che sia stato un po’ disgraziato, ma lui ha svolto un buon campionato. La partita con il Napoli? Il Monza giocherà finché non subirà gol, ma dopo credo che si lascerà andare. Bianco può giocare sia da mediano che da mezz’ala. La lotta scudetto? L’Inter ha la Champions, ma quando vinci ti carica. Il Napoli deve inseguire e non può più sbagliare, questa è la chiave delle due squadre. Il Napoli può fare punteggio pieno? Ogni domenica gli episodi possono capitare. Il Napoli può fare filotto, ma ci sono le altre squadre, che non ti lasciano entrare. Ogni partita sarà una battaglia, anche con l’Empoli non è stata una passeggiata. Quanto si è indebolito il Napoli dopo il mercato di gennaio? I campionati non si vincono con gli 11 titolari, ma con la panchina. In questo l’Inter è più attrezzata del Napoli. Come vedi Conte sulla panchina del Napoli? Benissimo, quando lo ha preso il Napoli ero contento perché può cambiare le sorti di una società”.