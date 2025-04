Tuttosport – ” Tutta la squadra farebbe qualsiasi cosa per Antonio Conte, c’è un aspetto che lo dimostra “

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sull’ultima partita degli azzurri contro l’Empoli, che ha mostrato ancora una volta un aspetto molto importante: tutti i giocatori seguono a spada tratta il mister Antonio Conte, e sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa per lui. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Una vittoria, quella con l’Empoli, che testimonia la disponibilità dell’intero gruppo a lanciarsi nel fuoco per il proprio allenatore. Si pensi a Pasquale Mazzocchi, che non giocava da due mesi, o a Rafa Marin, che lunedì aveva messo insieme solo sei minuti in campionato. “