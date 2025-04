Tuttosport – Marianucci-Napoli, decisivo il blitz di Manna. Battuta la concorrenza di tre illustri club. I dettagli

Il Napoli ha chiuso l’affare per l’arrivo del difensore dell’Empoli Luca Marianucci. Come scrive Tuttosport, a seguito della partita di lunedì sera, la dirigenza partenopea ne ha approfittato per siglare l’accordo con il club toscano. Un’accelerazione che ha permesso di superare delle illustri concorrenti di mercato.

“Decisivo il blitz del ds azzurro Giovanni Manna che a febbraio aveva piazzato l’accelerazione decisiva, collocandosi in pole position per acquistare il promettente difensore classe 2004. Il centrale originario di Livorno piaceva, infatti, anche al Borussia Dortmund ed era stato visionato durante la stagione pure da altre società italiane di prima fascia (Inter e Lazio). Ad aggiudicarselo è stato il club del Presidente De Laurentiis che da anni vanta canali privilegiati con la formazione toscana, dalla quale ha pescato numerosi rinforzi. Un feeling di mercato che ha partorito l’ennesimo affare sull’asse Napoli-Empoli. Operazione da 9 milioni di euro più 1 di bonus, con la società di Corsi che realizzerà una super plusvalenza: Marianucci, infatti, è un prodotto del florido vivaio empolese. Lo scambio di documenti (già redatti e completati) avverrà nel mese di maggio, quando si potranno effettivamente predisporre i moduli federali, con l’annuncio ufficiale previsto ai primi di giugno in occasione della prima finestra estiva di trattative. Per il difensore classe 2004 contratto fino al 2030″.