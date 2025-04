Giocare in casa dà sempre quella spinta in più alla squadra, soprattutto quando ci si gioca un qualcosa di importante, e in questa stagione il Maradona è diventato un vero e proprio fortino per il Napoli. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

“ Il Napoli ha collezionato 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 16 gare, con una media punti di 2,38 a partita: il secondo miglior rendimento casalingo del campionato alle spalle dell’Inter. “