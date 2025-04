Tmw – Marianucci non andrà in prestito, rimarrà in pianta stabile al Napoli.

Il Napoli ha chiuso per Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli, diverrà un calciatore partenopeo a partire da giugno. Giovanni Manna, come racconta Tuttomercatoweb, è rimasto stregato dal suo prestito alla Pro Sesto. Secondo quanto riportato, il Napoli lo terrà con sé in prima squadra, poiché il rinnovo di Juan Jesus non è scontato e Rafa Marin non rimarrà in azzurro.

“Al momento l’idea del Napoli è quella di ingaggiarlo per inserirlo subito in pianta stabile in squadra. Farlo crescere alle spalle di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Anche perché Juan Jesus è in scadenza di contratto e non è scontato che rinnovi, mentre Rafa Marin dopo esser stato bloccato a gennaio (lo voleva il Villarreal) dovrebbe essere ceduto in estate in prestito così da permettergli di giocare con più continuità. E non tornerà a Napoli il brasiliano Natan, centrale brasiliano classe 2001 prestato la scorsa estate al Betis Siviglia. Il club andaluso è infatti intenzionato a riscattare l’ex Bragantino a fine stagione per 8 milioni di euro”.