Repubblica – ” Rafa Marin pronto a giocare dopo mesi in panchina: spera di ritagliarsi più spazio “

Dalla Spagna se ne parlava ( e se ne parla ) molto bene, infatti quest’estate è stato corteggiato dal Milan e dal Bayer Leverkusen, ma alla fine ha scelto il Napoli. Fino ad ora ha raccolto pochissimi minuti in campo, ma adesso Rafa Marin spera di ritagliarsi un minutaggio più elevato, in questo finale di stagione. A parlarne è l’edizione odierna de la Repubblica, ecco un estratto dell’articolo:

“ La sua storia con il Napoli semplicemente non è mai cominciata: Conte non lo ha considerato pronto, tanto che gli ha preferito Juan Jesus nel ruolo di prima alternativa del reparto arretrato. Rafa Marin sembrava sul punto di essere ceduto a gennaio: aveva trovato l’accordo con il Villarreal, ma l’addio non si è consumato perché non si sono concretizzate le trattative per un nuovo difensore. Il Napoli ha cercato invano Danilo (che ha preferito il Brasile, gioca nel Flamengo) e poi Comuzzo (ma la Fiorentina non ha mai derogato dalla richiesta di 40 milioni, ma alla fine è rimasto Rafa Marin che spera di ritagliarsi un po’ di spazio in questo finale di stagione: ‘Ha lavorato tanto in questi mesi in silenzio – ha spiegato proprio Conte – e se dovesse toccare a lui, non ci sarebbero problemi’. Resta la prima opzione, qualora Buongiorno non recuperasse in tempo. Le altre soluzioni (adattare Olivera o Capitan Di Lorenzo al centro) sembrano più lontane. “