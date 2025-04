Repubblica – ” Lukaku, poche parole e molti fatti: ecco come ha lavorato per essere al top “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sul duro lavoro svolto sin qui da Romelu Lukaku non solo durante gli allenamenti, ma anche a casa per essere al top della forma: dieta ferrea, zero sgarri e molto allenamento. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Lukaku ha reagito lavorando a testa bassa sul suo fisico. Mangia sushi (bandite pizza e mozzarella) e s’è costruito in casa una palestra personale. Zero by night, con l’unica eccezioni le cene di gruppo con i compagni. Pochissime parole e molti fatti, perché un leader può essere pure silenzioso, soprattutto se nello spogliatoio c’è già un uomo forte come Conte. Il sodalizio tra i due aveva già fatto scintille all’Inter e ora la storia si ripete al Maradona. “