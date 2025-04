Repubblica – ” Lukaku, il tempo gli sta dando ragione “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle prestazioni di Romelu Lukaku in questa stagione, che hanno visto un netto miglioramento negli ultimi mesi e che hanno permesso all’attaccante belga di far ricredere a chi aveva dei dubbi su di lui. Ecco un estratto dell’articolo:

” Nel calcio non esistono i rimbalzi, altrimenti Lukaku si starebbe industriando per catturare anche quelli, pur di ripagare la stima di Conte. Ma il nuovo idolo del Maradona festeggia la doppia-doppia: 12 gol e 10 assist. Brilla ancora per l’umiltà e voglia di rimettersi in discussione, come ha fatto pure dal suo approdo in maglia azzurra negli ultimi sette mesi, in cui ha dovuto convivere con la sgradevole compagnia di pregiudizi e scetticismo. Alla lunga ci sta pensando il campo a dargli ragione, come sempre. Altro che vecchio, stanco e imbolsito: la vita ricomincia a 31 anni. “