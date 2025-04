Recipe: “Lukaku? Sta dimostrando di essere un leader tecnico”

Francesco Repice, telecronista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e di Lukaku. Ecco cosa ne pensa:

“Mi è piaciuto molto l’applauso per Mazzocchi, ragazzo napoletano che ha fatto tutto giocando un’ottima partita. Non era facile. Non era semplice sostituire il capitano Di Lorenzo, e c’è anche un allenatore che triplica il valore dei calciatori. Per vincere serve continuità ed equilibrio, e questo Conte lo sa bene. Lui arriva e lotta per vincere, e su questo ormai non ci sono più dubbi.

Lukaku? Per me è sempre stato assurdo criticarlo, è un giocatore che ti fa salire la squadra e Conte è stato sempre molto coerente nel puntare su di lui. McTominay è la storia di chi lo ha mandato via buttando 100 milioni, come ha fatto Ten Hag. Si tratta di un calciatore vero, di grande livello. Come lo è Lukaku e ci aggiungerei anche Gilmour, di cui si parla troppo poco”.