Rastelli: “Conte ha plasmato un nuovo Lukaku. Su Neres…”

Massimo Rastelli, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa della rosa azzurra:

“Lukaku è funzionale al 100%, al gioco di Conte e a quello che è in grado di fare in questa fase della carriera. Inoltre dodici gol non sono affatto pochi se si considera che lui non ha avuto 40-50 occasioni da gol per segnare. Quelle poche opportunità che ha avuto le ha quasi sempre tramutate in gol, nelle altre è stato ostacolato dagli avversari o il portiere ha effettuato interventi importanti. Inoltre si è messo completamente a disposizione della sua squadra, tutto o quasi passa dai suoi piedi, diverse azioni partono appoggiandosi alla sua capacità di gestire la palla e smistarla. Non può più prendere la palla da metà campo e andare in porta, dobbiamo cambiare visione e aspettative nei suoi riguardi. Il Lukaku dell’Inter non c’è più, ora c’è un attaccante un po’ diverso che è molto importante per la sua squadra. Neres è destinato a crescere, dopo oltre un mese di stop è normale non essere brillante, ma tornerà, giocando, a essere devastante. Inoltre giocare a sinistra lo limita un po’ nelle sue caratteristiche, perché a destra avrebbe maggiori opzioni, ovvero rientrare e calciare o andare sul fondo”.