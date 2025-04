Napoli, una sola sconfitta nel 2025, solo il Barcellona ha eguagliato il risultato. La tabella

Con la sconfitta rimediata ieri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund con il risultato di 3-1, è crollata anche l’imbattibilità del Barcellona, ultimo club dei principali campionati europei ancora imbattuto nel 2025. Lo riporta il portale Transfermarkt, che svela l’interessante classifica delle squadre che in questo anno hanno subito meno sconfitte. A pari merito con i blaugrana, c’è il Napoli di Antonio Conte, che ha rimediato una sola sconfitta (in occasione di Como-Napoli 2-1), seppur avendo giocato 9 partite in meno. Succedono agli azzurri tra le italiane il Bologna (19 partite giocate) ed il Torino (14 partite giocate), entrambe con soli due ko rimediati. Seguono ulteriormente con 3 sconfitte l’Inter (in 24 partite) e la Roma (in 21 occasioni).