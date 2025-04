Monza, Caldilora: “Napoli? Squadra forte, ma ce la giocheremo”

Luca Caldirola, difensore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare del prossimo match Monza-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“100 presenze in biancorosso? E’ un onore fare 100 partite con questa maglia, sono contento, peccato che sono arrivate con una sconfitta nel derby, ma sono orgoglioso di questo traguardo. Abbiamo partite molto difficili contro avversari importanti, non abbiamo niente da perdere e andremo in campo più tranquilli. Magari così daremo qualcosa in più e daremo fastidio a queste grandi. I risultati sono complicati e il morale è basso, ma giocare contro le grandi squadre ti danno quella spinta in più che può portarti a qualche risultato positivo. Napoli? Partita molto difficile contro una grande squadra che gioca bene. Contro l’Empoli hanno fatto una grandissima partita, ma noi non abbiamo niente da perdere e ce la giochiamo a viso aperto. Futuro? Il mio obiettivo è chiudere al meglio queste partite, con dignità. Io la mia disponibilità l’ho data, a fine stagione ci siederemo e vedremo”.