Modugno: “A Monza potrebbe esordire Rafa Marin dal primo minuto. Anguissa in ballottaggio con Gilmour”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha raccontato le ultime da Castel Volturno in casa Napoli. Secondo quanto riportato, la partita contro il Monza può essere quella del debutto dal primo minuto in Serie A di Rafa Marin, visti gli infortuni di Juan Jesus e di Buongiorno. C’è anche l’ipotesi di un ballottaggio tra Anguissa e Gilmour.

“Oggi Antonio Conte valuterà le condizioni di Juan Jesus, che sicuramente non giocherà a Monza. C’è il rischio che il brasiliano possa terminare la stagione già adesso o quasi. Per Buongiorno i tempi sono strettissimi, allora a Monza potrebbe esordire Rafa Marin dal primo minuto. Rientrano gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa. Se il primo sicuramente rientrerà in campo dall’inizio, il secondo potrebbe essere in ballottaggio con Gilmour. Con lo scozzese hai più qualità, il doppio play, mentre il camerunense aggiunge tanta fisicità”.