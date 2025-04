Mariano Bruno: “Ero alla cena, ho visto un Napoli unito e sereno. Non ho visto Conte svogliato”

Mariano Bruno, attore e comico, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, dove ha parlato a proposito della cena tenutasi ieri tra calciatori e staff del Napoli. A tal proposito, queste le sue parole.

“Molti giornalisti farebbero bene a stare zitti e a valutare gli umori delle persone. Ieri ho visto un Napoli unito, compatto e sereno e al di là del campo, ho trovato un clima molto sereno e questo mi fa ben sperare. Capisco che molti scrivono perchè altrimenti nessuno se li fila, ma ho letto che Conte era svogliato, che non era contento, che era insoddisfatto, ma tutto questo non l’ho visto. Poi ripeto, il campo è fatto di altre dinamiche, ma lo spogliatoio è unito. La mia idea? Meglio vincere il campionato che spendere 150 milioni di euro e quindi faranno di tutto per vincere il campionato! Devo dire che qualche muso lungo pure c’era… ce l’avevano i proprietari che non si aspettavano tutta quella gente! Scherzi a parte, è stata una serata divertente, anche i proprietari della struttura sono stati gentilissimi, una serata tra amici! Mi è capitato di partecipare a queste cene del Napoli e devo ringraziare Aurelio ed Eduardo De Laurentiis che credono sempre in noi. Ho vissuto il periodo dello scudetto e ieri ho vissuto la stessa atmosfera. Conte incide nello staff tecnico e nei giocatori perchè il gruppo è coeso e con un obiettivo ben preciso in mente”.