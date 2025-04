Devis Mangia, allenatore, ha rilasciato ieri un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Orsolini al Napoli? Giocatore che ha fatto vedere cose importanti. Io lo feci esordire quando aveva circa 18 anni, veniva dalla primavera dell’Ascoli ed aveva già caratteristiche importanti. Il Napoli ha già calciatori forti in quel reparto. Portare via al Bologna sia Orsolini che Ndoye non sarà facilissimo, ma entrambi innalzerebbero il valore della rosa del Napoli. “