KKN – Il Napoli prova ad acquistare 2 calciatori dall’Udinese: il punto

Secondo quanto riporta la redazione di Kiss Kiss Napoli, il Napoli sarebbe pronto a piazzare i primi acquisti del mercato estivo. Ecco cosa riporta:

“Oumar Solet, classe 2000, è un difensore centrale francese che ha attirato l’attenzione del Napoli grazie alle sue prestazioni con l’Udinese. Lucca si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Il Napoli vede in Lucca una valida alternativa per l’attacco, soprattutto considerando la necessità di avere un vice-Lukaku affidabile. Oltre a Solet e Lucca, il Napoli sta monitorando altri profili, come il difensore Sam Beukema del Bologna, per assicurarsi alternative valide in caso di difficoltà nelle trattative principali”.