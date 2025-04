Il Mattino – ” Tegola Napoli, Juan Jesus rischia un lungo stop. Ecco i tempi di recupero “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sull’infortunio di Juan Jesus, uscito anzitempo per un fastidio muscolare nell’ultima partita contro l’Empoli. Il difensore rischia un mese di stop, come evidenziato nell’articolo. Eccone un estratto:

” Non filtrava grande ottimismo ieri nello staff del tecnico azzurro, si pensa a uno stop non breve e quelle lacrime del difensore non sono un bel segnale. Per questioni muscolari, serve un riposo di almeno un mesetto “.

Quindi emergenza in difesa per Antonio Conte, che ha out sia Buongiorno che il difensore italo-brasiliano. Toccherà quindi a Rafa Marin scendere in campo nella prossima partita contro il Monza.